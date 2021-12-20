Кто преступник: лучшие сериалы про расследования убийств

Зрители детективов до последней минуты гадают, кто совершил преступления, расследуя загадки вместе с главными героями. Поэтому жанр считается одним из самых востребованных в любительском кино. В подборке детективов — история писателя, у которого появился «подражатель», расследование женщины-адвоката, которая берется разгадать тайну смерти подруги, а также сериалы о трудностях работы в полиции и шокирующих убийствах.

«Касл»

Главный герой сериала «Касл»— знаменитый писатель. Однажды наступает момент, когда Рику Каслу становится не о чем писать: главный герой его произведений, который так нравился читателям, теперь оказывается убит, чтобы автор мог начать новую серию, закончив ту, над которой работал годами.

Персонаж книг — не единственный, кого убили в это время. В Нью-Йорке появился преступник-«подражатель», действующий в точности теми методами, которые описывал в своих произведениях Касл. Писателя вызывают на допрос, и герой начинает содействовать расследованию.

«Лондон убивает»

Сюжет сериала «Лондон убивает»разворачивается вокруг исчезновения жены инспектора полиции. Он вынужден уйти из-за этого в отпуск. Но так и не найдя супругу, возвращается на службу.

Этому рады не все, в особенности его временная заместительница. К команде полицейских присоединяется новенькая — стажерка по имени Билли. Всем им приходится расследовать странное дело с сыном важного чиновника. Билли имеет очень слабое представление о службе в полиции, но вскоре ей приходится познакомиться со всеми трудностями и опасностями этой непростой профессии.

«Виктор Лессар»

Главный герой сериала «Виктор Лессар» инспектор, проваливший одно из своих дел. Его не отстраняют от работы, а наоборот дают очень сложное новое дело: кто-то убивает жителей города самыми жестокими способами, обставляя это как игру.

Виктор Лессар даже не может представить, какой здесь масштаб и кто замешан в страшных преступлениях. Лессар пытается понять, чем руководствуется один из преступников. Выводы, к которым он приходит, шокируют. Инспектору и его напарнице Жасинт предстоит вычислить всех преступников и положить конец убийствам.

«Ребекка Мартинссон»

Героиня сериала «Ребекка Мартинссон» в детстве дружила с одной девушкой, которая в будущем стала пастором. Ребекка же стала юристом. И вот теперь Мартинссон приходится вернуться из Стокгольма домой на похороны подруги. Все утверждают, что гибель девушки — несчастный случай, а на месте ее внезапного падения нет следов насилия.

Но обмануть Ребекку, которая не верит в случайность, не удается. Она берется за расследование. Сначала об убийстве подруги этом говорят письма, которые адвокат находит среди вещей погибшей. Позднее к письмам «присоединяются» и другие улики. Мартинссон намерена узнать, что произошло на самом деле.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi